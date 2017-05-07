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07 мая 2017
06 мая 2017
19:16  07 мая 2017 0

Эсминец США не смог отменить морской парад в Санкт-Петербурге

Морской парад 9 Мая в Питере состоитсяФото: mil.ru

Морской парад в честь дня Победы состоится несмотря на внезапное появление американского эсминца в российских водах. Такое заявление сделал глава движения поддержки флота капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Ранее в СМИ появились сообщения, что корабли Балтийского флота, прибывшие в Санкт-Петербург для участия в военно-морском параде, внезапно на рассвете 6 мая покинули город. Как сообщает «Фонтанка.ру», причиной этого мог стать эсминец США USS Carney, зашедший в воды Гданьского залива.

По городу поползли слухи, что морской парад отменили, однако капитан Ненашев уверил петербуржцев, что мероприятие состоится.

«Подобное сообщение является выдумкой, потому что у Балтийского флота, сухопутных войск, воздушно-космических сил достаточно сил и средств, чтобы остудить пыл любого корабля или группы кораблей потенциального противника», — сказал капитан.

Евгений Лазарев
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