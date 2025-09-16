МЧС эвакуировало на вертолете туристку, застрявшую в горах Сочи

В сочинских горах эвакуировали женщину, которой стало плохо на высоте более 2000 метров. Для ее спасения использовался вертолет. Об этом сообщили в МЧС России.
«В горах Сочи МЧС России спасена туристка на высоте более 2 000 метров», — указано в сообщении ведомства. Оно было опубликовано в telegram-канале. Сообщается, что происшествие произошло на Бзерпинском карнизе. Тогда 41-летней женщине из незарегистрированной группы туристов стало плохо.
На место прибыли спасатели из ЮРПСО МЧС России и «Кубань — СПАС». Они транспортировали пострадавшую на борт вертолета Ка-32 МЧС России, оказали помощь и доставили в город для дальнейшей госпитализации.
Случаи, когда туристы оказываются в опасных ситуациях на большой высоте, уже не раз становились поводом для обсуждения мер безопасности. Ранее в России предлагалось ввести обязательное сопровождение опытных гидов на маршрутах выше 4-5 тысяч метров после трагедий с альпинистами в Кабардино-Балкарии и Киргизии, где спасательные операции осложнялись погодными условиями и отсутствием профессиональной поддержки у пострадавших.
