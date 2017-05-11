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11 мая 2017
15:02  11 мая 2017 22

Путин запретил анонимность в Интернете

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Президент намерен сделать Сеть удобной для потребностей гражданФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ, направленный против анонимности в Сети, а также для урегулирования похожих на СМИ сервисов.

В тексте документа правительству России предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей Интернета, их безответственность и безнаказанность. Также будет создана специальная система, гарантирующая личную безопасность пользователей, конфиденциальность их информации.

В течение полугода правительству придется поддерживать традиционные СМИ, а также урегулировать похожие на них сервисы, в число которых входят новостные агрегаторы, группы в социальных сетях, Интернет-ТВ и мессенджеры, пишет «Утро.ру».

Все эти меры будут приняты для формирования в России информационного пространства, учитывающего потребности граждан в отдельности и всего общества в целом в получении качественных и достоверных сведений.

Комплекс мер по реализации указа президента правительство разработает к 1 октября 2017 года.

Лев Истомин
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