{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,41
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
31 мая 2017
19:31  31 мая 2017 0

Звезде 1990-х Евгению Осину нужна операция: «Выступать я не могу»

У музыканта неправильно срослись кости после переломаФото: e-osin.com

Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин заявил о серьезных проблемах со здоровьем. Последствия перелома плеча не дают ему заниматься музыкой.

«Выступать я не могу. У меня серьезная проблема с ногами, мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. — рассказал музыкант порталу „Дни.ру“. — Я этим и занимаюсь. Сейчас поеду в поликлинику на физиотерапию».

Он признался, что ранее сломал плечо, а в процессе лечения кости срослись неправильно. Теперь Осину требуется новая операция: он не может играть на гитаре с поврежденной рукой. В то же время музыкант подчеркнул, что не прекращал творческую деятельность: «Просто сейчас сбавил темп и занимаюсь музыкой больше для себя, чем для многочисленной армии поклонников, преимущественно даже поклонниц».

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая тяжелобольной певец Андрей Губин рассказал, как «разваливается» его тело. Сейчас популярный в 1990-е годы артист живет в одиночестве, ни с кем не общается и почти не выходит на улицу. Десять лет назад врачи поставили ему диагноз левосторонняя прозопалгия и заявили, что не могут ему помочь. По словам Губина, он практически не ощущает половину своего тела и не управляет ей, не может нормального говорить, улыбаться и мучается от болей.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров