Звезде 1990-х Евгению Осину нужна операция: «Выступать я не могу»

19:31 31 мая 2017 0

У музыканта неправильно срослись кости после перелома Фото: e-osin.com

Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин заявил о серьезных проблемах со здоровьем. Последствия перелома плеча не дают ему заниматься музыкой.

«Выступать я не могу. У меня серьезная проблема с ногами, мне больно стоять, сидеть, а порой и спать. Мое врожденное плоскостопие обострилось, нужно лечить. — рассказал музыкант порталу „Дни.ру“. — Я этим и занимаюсь. Сейчас поеду в поликлинику на физиотерапию».

Он признался, что ранее сломал плечо, а в процессе лечения кости срослись неправильно. Теперь Осину требуется новая операция: он не может играть на гитаре с поврежденной рукой. В то же время музыкант подчеркнул, что не прекращал творческую деятельность: «Просто сейчас сбавил темп и занимаюсь музыкой больше для себя, чем для многочисленной армии поклонников, преимущественно даже поклонниц».

Как писало «URA.RU» ранее, 26 мая тяжелобольной певец Андрей Губин рассказал, как «разваливается» его тело. Сейчас популярный в 1990-е годы артист живет в одиночестве, ни с кем не общается и почти не выходит на улицу. Десять лет назад врачи поставили ему диагноз левосторонняя прозопалгия и заявили, что не могут ему помочь. По словам Губина, он практически не ощущает половину своего тела и не управляет ей, не может нормального говорить, улыбаться и мучается от болей.