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05 июня 2017
04 июня 2017
02:31  05 июня 2017 0

Часы Владимира Путина продадут на аукционе за 1 млн евро. ФОТО

Являлся ли предыдущим владельцем часов президент России - пока остается тайнойФОТО: monacolegendauctions.com

На аукционе в Монако будут проданы часы Patek Philippe 5208P, предыдущим владельцем которых являлся Владимир Путин. Согласно информации французских СМИ, стартовая цена лота — 1 миллион евро.

Модель Patek Philippe 5208P является одной из самых сложных и дорогостоящих. Наручные часы оснащены вечным календарём, хронографом и репитером. Покупателю, который не пожалеет миллиона евро, также достанется сертификат аукциона, в котором указано имя предыдущего владельца, сообщает Life.

«Вероятность того, что это полный тёзка президента России или всё это просто шутка, в таком деле слишком мала», — пишет еженедельник Le Point.

Сергей Макеев
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