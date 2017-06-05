02:31 05 июня 2017 0

Являлся ли предыдущим владельцем часов президент России - пока остается тайной ФОТО: monacolegendauctions.com

На аукционе в Монако будут проданы часы Patek Philippe 5208P, предыдущим владельцем которых являлся Владимир Путин. Согласно информации французских СМИ, стартовая цена лота — 1 миллион евро.

Модель Patek Philippe 5208P является одной из самых сложных и дорогостоящих. Наручные часы оснащены вечным календарём, хронографом и репитером. Покупателю, который не пожалеет миллиона евро, также достанется сертификат аукциона, в котором указано имя предыдущего владельца, сообщает Life.



«Вероятность того, что это полный тёзка президента России или всё это просто шутка, в таком деле слишком мала», — пишет еженедельник Le Point.