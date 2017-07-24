С главы фонда «Женщины Дона» сняли обвинение в уголовном преступлении

Прекращено уголовное дело в отношении председателя правления Фонда содействия развитию гражданского общества и правам человека «Женщина Дона» Валентины Череватенко. Как сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков на своей странице в Facebook, дело прекратили «за отсутствием состава преступления».
По информации РАПСИ, Валентина Череватенко обвинялась в злостном уклонении от исполнения обязанностей иностранного контрагента (часть 1 статьи 330.1 УК РФ). Обвинение было предъявлено ей в начале июня.
Фонд «Женщины Дона» был включен в реестр «иностранных агентов» в 2015 году.