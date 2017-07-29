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29 июля 2017
28 июля 2017
Главные новости Москвы
02:40  29 июля 2017 0

Майкл Макфол назвал российские ответные меры несправедливыми

У американского консульства пусто. Екатеринбург, консульство сша украины
Штат консульства США в Екатеринбурге сократится до 1 сентябряФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что ответные шаги России на усиление американских санкций — несправедливы. США не вмешивались в российские выборы, считает дипломат.

«Соединённые Штаты не вмешивались в российские выборы, — написал экс-посол у себя в Твиттере. -Следовательно, действия правительства России в отношении нашего посольства несправедливы».

По информации «RT на русском», ранее Макфол критиковал директора ЦРУ Майка Помпео за слова о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы и до 2016 года.

Как сообщало «URA.RU» ранее, 28 июля МИД РФ запретил дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Кроме того, до 1 сентября число американских дипломатов и технического персонала посольства и консульств должно сократиться до 455 человек.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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