Бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что ответные шаги России на усиление американских санкций — несправедливы. США не вмешивались в российские выборы, считает дипломат.
«Соединённые Штаты не вмешивались в российские выборы, — написал экс-посол у себя в Твиттере. -Следовательно, действия правительства России в отношении нашего посольства несправедливы».
По информации «RT на русском», ранее Макфол критиковал директора ЦРУ Майка Помпео за слова о том, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы и до 2016 года.
Как сообщало «URA.RU» ранее, 28 июля МИД РФ запретил дипломатам из США пользоваться дачей в Серебряном бору и складом в Москве. Кроме того, до 1 сентября число американских дипломатов и технического персонала посольства и консульств должно сократиться до 455 человек.