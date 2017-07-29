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29 июля 2017
21:54  29 июля 2017 0

На спутнике Сатурна найдены молекулы-прародители жизни

На Титане обнаружили аналог клеточной мембраныФото: Pixabay

Астрофизики нашли в атмосфере Титана молекулу, способную образовывать аналог клеток для появления жизни, пишет Science Advances.

Группа исследователей из Центра Космических полетов Годдарда обнаружила в атмосфере спутника Сатурна- Титана- молекулу, которая может создавать аналог клеточной мембраны. На нашей планете клеточные мембраны состоят из липидов и являются важным фактором при зарождении жизни.

Правда, отметил один из ученых Мартин Кординер, открытие не доказывает жизнь на Титане, а только подразумевает ее возможность.

Ранее, на другом спутнике Сатурна — Энцеладе — ученые нашли спирт и сделали вывод, что там должна быть органическая жизнь, ведь выброс данного вещества возможен только при определенных химических реакциях.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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