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07 августа 2017
06 августа 2017
12:02  07 августа 2017 0

Размыло Транссиб, погибли люди. В Приморье — сильнейший паводок. ВИДЕО

Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, паводок
Свять и транспортное сообщение в большинстве районов Приморья прерваныФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Приморском крае из-за паводков, вызванных сильными дождями, повреждены железнодорожные пути на участке Транссиба между Уссурийском и Владивостоком. В самом Уссурийске из-за затопления введен режим ЧС. Спасатели вызволяют людей из стихии.

Размытыми оказались обе железнодорожные колеи в Раздольном, в Баневурово с рельсов сошел состав, в Кипарисово железная дорога тоже размыта. Как сообщили «Интерфаксу» в управлении Дальневосточной железной дороги, пришлось временно приостановить продажу билетов на пять пассажирских поездов из Владивостока.

Из-за паводка в Усурийске введен режим ЧС. Там затопило мосты и дороги, по неофициальным данным погибли несколько человек, сообщает портал Drom.ru. Транспортное сообщение в данный момент прервано как минимум с семью населенными пунктами. В зоне паводка оказались Хасанский, Надеждинский и Михайловский районы. В пунктах временного размещения МЧС находятся более 40 местных жителей. Как пишет «Национальная служба новостей», в некоторых районах уровень осадков достиг 250 миллиметров. По данным синоптиков, дожди в районе Уссурийска будут идти в течение суток.

Как сообщили в администрации городского округа, ливни с разной степенью интенсивности продолжались в районе в течение суток, притом от подтопления в связи с дождями пострадал не только город, но и близлежащие населенные пункты. По данным «Федерального агентства новостей», отсутствует связь с несколькими поселками, без электроснабжения осталась половина муниципального образования. Кроме того, специалисты не исключают возможности прорыва дамбы.

Спасателям пришлось эвакуировать возле поселка Оленевод сторожа, у которого уже не осталось сил бороться со стихией. Как сообщили «Интерфаксу» в ГУ МЧС Приморья, мужчину вовремя заметили и сообщили о нем спасателям. «Он находился в воде и силы его были на исходе. Ему помогли и доставили в безопасное место». — рассказали в ведомстве. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский прервал командировку и экстренно вернулся в регион.

Весной премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал местные власти оперативно реагировать на возникновение новых паводков и заявил о необходимости иметь резервные средства для финансирования зон риска из федерального бюджета, напоминает телеканал 360.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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