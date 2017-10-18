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18 октября 2017
15:14  18 октября 2017 0

Пьяный мужчина попросил «Гринпис» спасти бобров и его личную жизнь

По словам пермяка, местные жители мешают бобрам строить плотинуФото: pxhere.com

Нетрезвый житель одной из пермских деревень списался с сотрудниками Greenpeace Russia и попросил спасти бобров. По словам мужчины, местные жители разрушают бобровую плотину.

Как сообщает канал «Рифей», забавную переписку с жителем Пермского края опубликовала в соцсетях сотрудница Greenpeace Russia Мария Дзюба. Мужчина представился Алексеем и стал утверждать, что местные жители разрушают бобровую плотину, потому что животные запрудили болото. И, хоть лесные грызуны постоянно отстраивают плотину заново, их «энтузиазм может иссякнуть», пояснил пермяк. Позже мужчина заявил, что сам всё «порешал» и бобры будут жить, а помощь нужна ему самому — у него проблемы с алкоголем и ему как можно скорее нужно найти спутницу жизни и жениться.

Как позже выяснили специалисты «Гринпис», в той местности вообще не водятся бобры. Всю историю мужчина выдумал от одиночества и скуки под действием алкоголя.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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