Глава Пентагона заявил о «военном варианте» решения проблемы с КНДР

США намерены решать проблему Северной Кореи дипломатическим путем, однако имеют и «ряд военных вариантов». Об этом в ходе визита в Сеул заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, «военные варианты» призваны подкрепить позицию американских дипломатов в решении вопроса о закрытии ядерной программы Пхеньяна.
«Режим Ким Чен Ына … угрожает миру и стабильности и, безусловно, прямо направлен против народа Республики Корея. Чтобы сдержать такую угрозу, нужно предусмотреть военные варианты, которые … свели бы ее к минимуму», — приводит «Российская газета» слова Мэттиса.
На переговорах с министром обороны Южной Кореи Сон Ен Му глава Пентагона заявил о расширении сотрудничества из-за ситуации вокруг Северной Кореи, передает агентство Nation News.
Между тем, аналитики конгресса США уже подсчитали, что боевые действия на Корейском полуострове приведут к смерти сотен тысяч человек уже в первые дни войны.