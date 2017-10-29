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29 октября 2017
28 октября 2017
Главные новости Москвы
07:23  29 октября 2017 0

Глава Пентагона заявил о «военном варианте» решения проблемы с КНДР

Северная Корея, КНДР, Евровидение, кндр, северная корея, памятник ким чен иру
США заявили о растущей угрозе со стороны КНДРФото: depositphotos.com © URA.RU

США намерены решать проблему Северной Кореи дипломатическим путем, однако имеют и «ряд военных вариантов». Об этом в ходе визита в Сеул заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

По его словам, «военные варианты» призваны подкрепить позицию американских дипломатов в решении вопроса о закрытии ядерной программы Пхеньяна.

«Режим Ким Чен Ына … угрожает миру и стабильности и, безусловно, прямо направлен против народа Республики Корея. Чтобы сдержать такую угрозу, нужно предусмотреть военные варианты, которые … свели бы ее к минимуму», — приводит «Российская газета» слова Мэттиса.

На переговорах с министром обороны Южной Кореи Сон Ен Му глава Пентагона заявил о расширении сотрудничества из-за ситуации вокруг Северной Кореи, передает агентство Nation News.

Между тем, аналитики конгресса США уже подсчитали, что боевые действия на Корейском полуострове приведут к смерти сотен тысяч человек уже в первые дни войны.

Виктор Жуков
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