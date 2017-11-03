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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
13:37  03 ноября 2017 0

«Харьков — это Россия, если кто не знает». Военнослужащего ВСУ не стали обслуживать на украинском языке

Клипарт октябрь. Нижневартовск., касса, кассовый аппарат
Инцидент произошел у кассы харьковского супермаркетаФото: Александр Елизаров © URA.RU

В харьковском супермаркете мужчина, который демобилизовался из рядов Вооруженных сил Украины, попросил обслуживать его на украинском языке, на что продавец ему отказал. Об этом на своей странице в Facebook написал активист, основатель общественной организации «Украинская народная Рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.

«Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык — русский, ждет российские танки, которые скоро приедут, и отпадет любая потребность в украинском. Потому что Харьков — это же Россия, если кто не в курсе», — цитирует активиста Lenta.ru.

Федорчук также высказал мнение, что это «история о потенциальных коллаборантах».

Похожая ситуация произошла в прошлом месяце, когда журналист устроил скандал в самолете из-за отказа стюардессы обслуживать его на украинском языке. Он также воспользовался Facebook для выражения своего мнения и эмоций.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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