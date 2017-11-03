В харьковском супермаркете мужчина, который демобилизовался из рядов Вооруженных сил Украины, попросил обслуживать его на украинском языке, на что продавец ему отказал. Об этом на своей странице в Facebook написал активист, основатель общественной организации «Украинская народная Рада Донетчины и Луганщины» Станислав Федорчук.
«Кассирша начала рассказывать, что она признает один государственный язык — русский, ждет российские танки, которые скоро приедут, и отпадет любая потребность в украинском. Потому что Харьков — это же Россия, если кто не в курсе», — цитирует активиста Lenta.ru.
Федорчук также высказал мнение, что это «история о потенциальных коллаборантах».
Похожая ситуация произошла в прошлом месяце, когда журналист устроил скандал в самолете из-за отказа стюардессы обслуживать его на украинском языке. Он также воспользовался Facebook для выражения своего мнения и эмоций.