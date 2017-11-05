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05 ноября 2017
20:46  05 ноября 2017 0

В NASA рассказали, что спасло человечество от апокалипсиса

США, комета,метеор,сирия, комета, луна, атмосфера, земля, падающая комета
Конец света мог наступить от бомбардировки космическими теламиФото: depositphotos.com © URA.RU

Взрыв двух нейтронных звезд, который произошел в космосе, мог убить все человечество‍, утверждают сотрудники Луизианского университета.

Землю спасло только расстояние в 130 млн световых лет до галактики с кодовым названием NGC 4993, отметили специалисты NASA. Во время звезд в космосе прошли выбросы энергии в виде гравитационных волн и электромагнитных излучений, сейчас о нем напоминают лишь обломки небесных тел, передает Life.

Исследователи наблюдали за этим при помощи современного телескопа Fermi Gamma Ray. Они уверены, что конец света на Земле мог наступить от бомбардировки космическими телами, если бы взрыв произошел ближе.

Как писало «URA.RU», ранее нумерологи вычислили дату очередного апокалипсиса. Специалисты считают, что Землю погубит Планета-Х.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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