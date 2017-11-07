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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:54  07 ноября 2017 0

Прокуратура помешала полицейским отнимать компьютеры и документацию у бизнесменов

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Сотрудники местного отдела полиции нарушили права организацииФото: depositphotos.com © URA.RU

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту того, что сотрудники правоохранительных органов препятствовали работе ООО «Агромет» и превышали должностные полномочия. В местную прокуратуру с жалобами обратился руководитель компании, который сообщил о нарушении полицией прав организации.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, «Агромет» заготавливает и перерабатывает лом черных металлов. Местные полицейские не раз проводили незаконные проверки на предприятии, во время которых изымали документацию и компьютеры фирмы. В связи с этим «Агромет» фактически не мог работать и понес убытки. Опрошенные подозреваемые полицейские заявили, что проверки проводили по приказу начальства.

Расследование заведенного уголовного дела на полицейских находится на контроле прокуратуры.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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