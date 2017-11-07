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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
19:08  07 ноября 2017 0

Журналист с Урала и его коллеги рассказали о пережитой в Сирии атаке террористов

Тактико-специальное учение
Взрыв прогремел рядом с местом съемкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Бывший корреспондент «Четвертого канала» Илья Ушенин, ныне работающий на НТВ, вместе с коллегами поделился впечатлениями о пережитой ими атаке террористов и взрыве фугаса в Дейр-эр-Зоре.

По словам Ушенина, сейчас он уже чувствует себя лучше. Его обкололи врачи, раны прочистили, вытащили осколки, боль стала терпимой, передает НТВ.

Коллега Ушенина — Тимур Воронов, работающий на телеканале оператором, сказал, что снимал в населенном пункте Сирии работу саперов. В какой-то момент он услышал громкий хлопок, увидел пыль, после чего все упали на землю.

По словам корреспондента телеканала «Звезда» Константина Ходолеева, перед съемкой ему и его коллегам сказали, что место безопасное, так как территория уже была проверена.

«Я стоял спиной к взрыву, ничего не видел, услышал только мощный хлопок, почувствовал боль, упал, попросил о помощи», — рассказал Худолеев.

Ранее стало известно, что в одном из жилых кварталов Дейр-эз-Зора подорвался управляемый террористами фугас. Пострадали съемочные группы телеканалов НТВ и «Звезда», а также пятеро военных Международного противоминного центра.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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