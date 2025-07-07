«Опасно»: эксперт оценил экстремальную тренировку 10-месячной дочери Задорожной

Певица и актриса Настя Задорожная подвергает опасности психику своей 10-месячной дочери Александры, отправляя ее на экстремальные курсы в бассейн. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт по выживанию и безопасности Эд Халилов, оценивая видео артистки. Кадры с тренировки малышки разлетелось по Сети и возмутили пользователи, который обратили внимание, что ребенок плачет и вырывается, когда тренер бросает ее в воду.
«Одно дело, когда речь идет о взрослом человеке, который способен самостоятельно принимать решения. Другое — ребенок. Если он сопротивляется, не делать этого. У грудничков и так достаточно стресса, а тут это лишь усугубляется. Можно перегнуть и сломать психику ребенка. В данном случае это реальная опасность. Таким образом можно у ребенка отбить желание плавать. Он получит не навык нахождения в воде, а навык страха. Считаю, что такие курсы для ребенка — опасные с психологической точки зрения», — пояснил эксперт.
Гораздо лучше для малыша, чтобы родители обеспечивали его безопасность и ему никогда не пригодился навык выживания на воде, говорит Халилов. Тем более, что все эти навыки применимы к бассейну, в котором нет дополнительных условий и опасностей. Эксперт по выживанию убежден, что детей надо воспитывать иначе. «Здесь идет перегиб. Если мы уж решили таким образом „воспитывать“ ребенка, почему бы сразу ему по лицу не начать бить? Так скажем, готовить к драке, а вдруг она будет?» — резюмировал эксперт.
Настя Задорожная однако не торопится реагировать на критику. Она заявила, что ее не волнует ничье мнение. «Все ваши советы, рекомендации и предсказания о будущих тревогах моей дочери бережно летят в урну, на которой написано „советы и мнение, о которых никто не просил“, — написала артистка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.