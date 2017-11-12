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12 ноября 2017
15:57  12 ноября 2017 0

Мирные жители в Сирии погибли после авиаудара коалиции США

США, комета,метеор,сирия, Сирия, архитектура сирии
Ракетный удар нанесли на границе с ИракомФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В Сирии погибли десять мирных граждан в результате авиаудара коалиции США. Авиация нанесла ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер в деревне Дуэйжи на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор

Одна из ракет попала в машину скорой помощи. Все, кто находился в автомобиле, погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

Отметим, в конце октября коалиция признала гибель 786 мирных жителей в результате ее ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.

Как писало «URA.RU» ранее, 11 ноября лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили успешные усилия сторон по предотвращению опасных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии, договорившись в дальнейшем поддерживать с этой целью действующие военные каналы.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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