Мирные жители в Сирии погибли после авиаудара коалиции США

В Сирии погибли десять мирных граждан в результате авиаудара коалиции США. Авиация нанесла ракетный удар по жилому кварталу Тель Аль-Шаер в деревне Дуэйжи на границе с Ираком в провинции Дейр-эз-Зор
Одна из ракет попала в машину скорой помощи. Все, кто находился в автомобиле, погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.
Отметим, в конце октября коалиция признала гибель 786 мирных жителей в результате ее ударов в Сирии и Ираке с момента начала военной операции против террористов в августе 2014 года.
Как писало «URA.RU» ранее, 11 ноября лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп отметили успешные усилия сторон по предотвращению опасных инцидентов между российскими и американскими военными в Сирии, договорившись в дальнейшем поддерживать с этой целью действующие военные каналы.