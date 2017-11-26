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26 ноября 2017
25 ноября 2017
06:36  26 ноября 2017 0

Украина объявила в розыск основателя «Царьграда» Малофеева

Российский банкир известен своими монархическими взглядамиФото: ВКонтакте / Сергей Лапиков
новость из сюжета:
Война на Украине
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Известный российский бизнесмен Константин Малофеев объявлен украинскими правоохранительными органами в международный розыск. Документ за подписью замначальника Главного следственного управления МВД Украины оказался в распоряжении украинских СМИ.

Малофееву вменяют в вину финансирование незаконных вооруженных формирований, выступающих на стороне непризнанных народных республик в Донецкой и Луганской областях.

«На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено, а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск», — цитирует RT заявление Национальной полиции Украины.

Отметим, банкир Константин Малофеев является основателем и председателем совета директоров группы компаний «Царьград», а также членом Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и входит в попечительский совет некоммерческого партнерства «Лига безопасного интернета». Кроме того, по данным «Википедии», Малофеев является председателем Совета Общества русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». С этим обществом, как ранее писало «URA.RU», может быть связана группа «Царский крест» — именно она инициировала кампанию против показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

Малофеев неоднократно защищал Наталью Поклонскую в различных интервью и публичных выступлениях, а Октябрьскую революцию 1917 года называл преступлением.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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