09:36 29 ноября 2017 0

Американцы против российского закона о СМИ-иноагентах Фото: depositphotos.com © URA.RU

Власти США призывают Россию не использовать закон о СМИ-иноагентах для ограничения деятельности средств массовой информации. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Хезер Науэрт в заявлении опубликованном на официальном сайте ведомства, назвала закон «лицемерным и неуместным», пишет «Федеральное агентство новостей». Она также отметила, что документ представляет очередную угрозу свободе прессы в России.

В США, как пишет телеканал 360, российский закон сочли более жестким, чем соответствующий американский закон. В Госдепе отметили, что в США от организаций требуют только прозрачность. При этом никто не контролирует содержание распространяемой информации.

В Госдепе указывают, что включение СМИ в закон об иностранных агентах открывает дорогу обременительным требованиям, которые с большей силой будут подавлять в России свободу слова, а также независимость изданий, уточняет информагентство Nation News.

Ранее Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об иностранных агентах в сфере СМИ, а президент его подписал. Депутаты подчеркнули тогда, что цель закона — не влиять на контент издания, а предоставлять аудитории информацию о том, что данное СМИ является иностранным агентом, а, значит, подаваемая им информация может быть ангажирована.

Решение о придании статуса иностранного агента будет принимать Министерство юстиции. Как отмечает портал «Русская планета», письма с уведомлением о принятии нового закона были разосланы Минюстом, в частности, радиостанции «Голос Америки» и подконтрольному ей телеканалу «Настоящее время», а также Радио Свобода. В список иностранных агентов могут также попасть работающие в РФ CNN, Deutsche Welle, BBC Russian и другие.

Принятие закона о СМИ-иноагентах стало ответной мерой. Ранее Минюст США потребовал от телеканала RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента.