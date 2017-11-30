РПЦ предоставила свободу Украинской православной церкви

18:30 30 ноября 2017 0

Независимость УПЦ подтвердили документально Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На Архиерейском Соборе, который в эти дни проходит в Москве, принято решение предоставить большую самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата.

Участники Собора единогласно поддержали просьбу митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия о выделении для УПЦ отдельной главы в уставе Московского патриархата, пишет «Интерфакс». Также в документе пропишут пункт о том, что центр управления украинской церковью находится в Киеве. Кроме этого, Общецерковный суд теперь не будет распространяться на территорию Украины.

Как пояснили журналистам в пресс-службе Собора, поправки зафиксировали то, что «и так было на практике».