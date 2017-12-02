Родченков предлагал Мутко «взорвать» WADA и МОК, но был уволен

11:16 02 декабря 2017 0

Вице-премьер лично увольнял директора лаборатории Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о том, как уволил бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Он просил не лишать его работы. Говорил, мы можем взорвать все: и WADA, и МОК [Международный олимпийский комитет]. У него, мол, столько информации. Но я отказался», — цитирует Мутко «Лента.Ru». По словам вице-премьера, он лично увольнял директора лаборатории.

Как писало «URA.RU», ранее Родченков признался, что за интервью для фильма о российской государственной допинг-программе ему подарили квартиру в США и автомобиль Infiniti. Он дал показания против российских спортсменов, одержавших победы на Олимпиаде в Сочи. В результате расследования МОК Россия уже лишилась 10 медалей Олимпиады.

Информатор WADA утверждает, что за четыре дня до начала Игр он передал Виталию Мутко список российских спортсменов, употреблявших коктейли из стероидов и алкоголя. Допинг-пробы фигурантов списка, по версии Родченкова, позже были подменены.