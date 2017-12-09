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09 декабря 2017
08 декабря 2017
09:12  09 декабря 2017 0

«Кто все эти дикари?» Пенсионеры и школьники устроили битву за бесплатную колбасу от ЛДПР. ВИДЕО

Поезд ЛДПР в Перми, поезд ЛДПР
Подарочные наборы от ЛДПР свели с ума жителей БрянскаФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Прибытие агитационного поезда ЛДПР в Брянск спровоцировало массовую потасовку среди местных жителей. Горожане расталкивали друг друга в надежде получить подарочные наборы, породив своим поведением сотни критических отзывов в соцсетях.

Для встречи с представителями ЛДПР на вокзале собрались не только взрослые (как пенсионеры, так и люди помоложе), но и школьники. Едва либерал-демократы закончили свое выступление, как толпа рванула к ним за фирменными подарочным пакетами. По свидетельству очевидцев, в наборах были тетради, конфеты и вареная колбаса. Чтобы обуздать наиболее наглых охотников за халявой, представителям партии пришлось просить граждан вести себя спокойнее, сообщают «Брянские новости».

Пользователи соцсетей в комментариях под видео не скупились на критику. Многие назвали произошедшее откровенным позором, который аукнется имиджу города в будущем. «Позорище. У нас что, времена голодомора?», «Бросают пакеты как голодным собакам», «Вот из-за таких либерал-демократов о Брянске будут думать плохо. Кто все эти дикари?», «Кошмар! А школьники там что делали без родителей? Пусть за партами сидят», — пишут пользователи «ВКонтакте».

Агитпоезд ЛДПР путешествует по стране с 15 ноября. В общей сложности представители либерал-демократов посетят 18 российских регионов.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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