Мышцы зверя атрофировались от голода
Пользователей социальный сетей напугал шокирующий ролик, на котором запечатлен белый медведь, умирающий от голода. Видео опубликовано в соцсети Instagram фотографом Полом Никленом.
По словам автора снимка, съемочная группа с трудом сдерживала слезы во время записи ролика с умирающим полярным хищником. «Мы должны поделиться этим ужасом, если хотим сломать стену равнодушия», — прокомментировал запись Никлен.
По словам фотографа, именно так выглядит голод — мышцы зверя атрофированы, энергии нет. «Это медленная, болезненная смерть», — заключил автор. Кадры были сняты в Канаде на острове Баффинова Земля. Ролик посмотрели уже более 1,1 млн человек. Комментаторы призывают помочь белому медведю, пишет «Лента.ру».