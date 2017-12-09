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09 декабря 2017
18:51  09 декабря 2017 0

«Так выглядит голод». Пользователей Сети напугал истощенный белый медведь. ВИДЕО

Мышцы зверя атрофировались от голодаФото: скрин с видео

Пользователей социальный сетей напугал шокирующий ролик, на котором запечатлен белый медведь, умирающий от голода. Видео опубликовано в соцсети Instagram фотографом Полом Никленом.

По словам автора снимка, съемочная группа с трудом сдерживала слезы во время записи ролика с умирающим полярным хищником. «Мы должны поделиться этим ужасом, если хотим сломать стену равнодушия», — прокомментировал запись Никлен.

По словам фотографа, именно так выглядит голод — мышцы зверя атрофированы, энергии нет. «Это медленная, болезненная смерть», — заключил автор. Кадры были сняты в Канаде на острове Баффинова Земля. Ролик посмотрели уже более 1,1 млн человек. Комментаторы призывают помочь белому медведю, пишет «Лента.ру».

Лев Истомин
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