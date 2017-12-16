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16 декабря 2017
Главные новости Москвы
21:03  16 декабря 2017 0

Почему у Бузовой больше подписчиков, чем у Мадонны. Блогер пооткровенничал о российском Instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова обогнала Мадонну по количеству подписчиков в InstagramInstagram Ольги Бузовой

Известный российский блогер Лена Миро раскритиковала российский сегмент Instagram. Она считает, что подписчики, их лайки и комментарии покупаются — и это уже очевидно для всех. В частности, Миро сравнила Ольгу Бузову, у которой 11 миллионов подписчиков в Instagram, с Мадонной, у которой их на миллион меньше.

«Этот нарыв так наглядно и красиво вскрыла не я. Местечковую Бузову сравнил с мировой звездой №1 историк моды Александр Васильев», — указывает Лена Миро на своей странице в LiveJournal. Она пишет, что Мадонну знает «каждая собака» во всем мире: в Африке, Финляндии, Вьетнаме, Исландии. Но там понятия не имеют, кто такая Бузова, которая «тоже известна, но только в Воронежской, Брянской и некоторых других областях России».

«Российский Instagram — это помойка, украшенная мишурой из газеты, в которую когда-то была завернута рыба. Газета воняет — и сильно. Помойкой заправляют наши звезды, которые на мировой арене находятся в положении бомжей. А сборище наших звезд — это пьяная и кривая сельская дискотека. Ни ума. Ни фантазии. Ни вкуса», — делает вывод Лена Миро.

Напомним, Ольга Бузова выпустила новый трек под названием «Wi-Fi». Многие поклонники сочли его посланием бывшему мужу Дмитрию Тарасову, с который она развелась в конце прошлого года. Новая песня появилась на странице ведущей «Дома-2» в Instagram.

Ольга Дудорова
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