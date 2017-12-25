Мединский рассказал о дальнейшей судьбе поддержавших Серебренникова артистов «Нуреева»

Выход артистов в майках «свободу режиссеру» на премьере балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова в Большом театре никак не повлияет на их дальнейшую судьбу. Об этом глава Министерства культуры России Владимир Мединский заявил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на «России 1».
«Люди творческие, свободные. Хочу — такую майку одел, хочу — сякую. У нас же не Америка, у нас за это так сказать, от профессии не отлучают [орфография сохранена — прим.ред]», — заявил министр, отметив, что поддержка режиссера не повлияет и на дальнейшую судьбу самой постановки. При этом Мединский отказался давать свою оценку балету.
Премьера балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова, напомним, состоялась на Исторической сцене Большого театра 9 декабря. Несколько представителей труппы на финальный поклон вышли в футболках «свободу режиссеру» и с портретом Серебренникова.
Последний был помещен под домашний арест 23 августа. Следствие обвиняет его в организации хищения 68 миллионов рублей, которые были выделены на проект «Платформа». Сам режиссер заявил, что правоохранители следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России, несмотря на давление со стороны силовиков.