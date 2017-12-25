{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Администрация президента России забрала у него самого свободолюбивого работника
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 69,13
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
25 декабря 2017
24 декабря 2017
00:59  25 декабря 2017 0

Мединский рассказал о дальнейшей судьбе поддержавших Серебренникова артистов «Нуреева»

Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , мединский владимир
Владимир Мединский прокомментировал протест артистов на сцене Большого театраФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
все новости сюжета

Выход артистов в майках «свободу режиссеру» на премьере балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова в Большом театре никак не повлияет на их дальнейшую судьбу. Об этом глава Министерства культуры России Владимир Мединский заявил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на «России 1».

«Люди творческие, свободные. Хочу — такую майку одел, хочу — сякую. У нас же не Америка, у нас за это так сказать, от профессии не отлучают [орфография сохранена — прим.ред]», — заявил министр, отметив, что поддержка режиссера не повлияет и на дальнейшую судьбу самой постановки. При этом Мединский отказался давать свою оценку балету.

Премьера балета «Нуреев» Кирилла Серебренникова, напомним, состоялась на Исторической сцене Большого театра 9 декабря. Несколько представителей труппы на финальный поклон вышли в футболках «свободу режиссеру» и с портретом Серебренникова.

Последний был помещен под домашний арест 23 августа. Следствие обвиняет его в организации хищения 68 миллионов рублей, которые были выделены на проект «Платформа». Сам режиссер заявил, что правоохранители следили за ним на протяжении нескольких лет, однако он решил остаться в России, несмотря на давление со стороны силовиков.

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров