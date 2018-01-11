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12 января 2018
11 января 2018
20:54  11 января 2018 3

Украинца отправили в психбольницу за отказ от российского газа

Психбольница. Психиатрия. Челябинск., психбольница
Украинец испугался российского газа и был признан психически нездоровымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинский суд отправил на принудительное лечение жителя Винницы, который разобрал отопление в собственном доме. Патриотически настроенный мужчина был уверен, что его жилище отапливается российским газом.

Страх перед российским газом лишил украинца сна и аппетита на пять суток, пишет сайт argumenti.ru. После этого мужчина решил разобрать газовый котел и все электроприборы в доме, а после пытался курить самокрутки из собственных документов. Он также утверждал, что его преследуют, и захотел сорвать с собственного отца красную рубашку, заявив, что этот цвет «от дьявола».

После заявления матери и заключения врачей-психиатров жителя Винницы задержали и признали опасным для окружающих. К слову, Украина занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств — такие данные опубликовало министерство социальной политики страны.

Как уже сообщало «URA.RU», президент Петр Порошенко провозгласил 2018 год Годом энергетический независимости Украины. По мнению лидера страны, ее жители «одержали историческую победу» и «соскочили с газового крючка» России.

Дарья Корчак
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