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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
22:54  18 января 2018 2

Правительство создаст специальный банк для госконтрактов и оборонзаказа

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Опорный банк будет работать со средствами гособоронзаказа и крупных госконтрактовФото: depositphotos.com © URA.RU

Минфин РФ сообщил о создании опорного банка для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным государственным контрактам. В ведомстве отмечают, что банк будет обеспечивать сопровождение, вести расчеты и кредитовать оборонные предприятия.

Банк, как уточняют в Минфине, будет иметь разветвленную сеть отделений. В его задачу будет входить сопровождение, ведение расчетов и кредитование оборонных предприятий, пишет «Федеральное агентство новостей». «Новый банк по своему размеру… и ряду других характеристик будет оптимально подходить для роли опорного банка по работе со средствами гособоронзаказа и крупных государственных контрактов», — говорится в сообщении финансового ведомства.

В марте 2017 года глава государства Владимир Путин заявил о необходимости не допустить нецелевого использования бюджетных средств, сообщало RT. По словам Путина, в сфере госзакупок, выполнения оборонзаказа, управления госимуществом и реализации инфраструктурных проектов необходимо и далее укреплять контроль, повышать финансовую дисциплину. Глава государства также сообщал, что ОПК в целом выполняет обязательства по гособоронзаказу, передавало информагентсво Nation News. Также президент констатировал планомерный ход комплексной модернизации и перевооружения отечественной армии и флота.

В середине декабря прошлого года Госдума приняла закон, согласно которому устанавливается уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщало РАПСИ.

Нина Калинина
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