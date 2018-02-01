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01 февраля 2018
31 января 2018
00:46  01 февраля 2018 0

Во время записи детей в школы сайт Госуслуг снова «рухнул»

Портал в очередной раз не выдержал наплыва родителейФото: скрин сайта Госуслуг
новость из сюжета:
Скандал с записью школьников в первые классы в Екатеринбурге
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Сайт Госуслуг, где в ночь на 1 февраля стартовала электронная запись детей в первые классы, в очередной раз рухнул. Помимо ошибок и сбоев эту информацию подтверждают и в ответственной за работу сайта компании «Ростелеком».

«Да, определенные технические проблемы есть, мы над ними активно работаем. Часть заявлений от родителей все же проходит», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании.

Проблемы в работе сервиса становятся заметны сразу при попытке попасть на сайт. Пользователь видит сообщение об ошибке либо на русском языке, либо на языке программирования. Перезагрузка страницы помогает, хотя и после этого в центре страницы появляется сообщение: «Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны». При попытке зайти в свой профиль и все же попробовать воспользоваться электронной записью, сайт выдает «ошибка 500» (Внутренняя ошибка сервера).

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Попытка попасть на портал №1 Фото: скрин сайта Госуслуг

Родители, пытающиеся тем временем все же записать ребенка в школу, негодуют. На форумах то и дело появляются новые комментарии о неудачной попытке воспользоваться государственной услугой: «Я тоже уже 30 раз Екатеринбург выбрала», «Ни один браузер не грузит», «Все у меня упал сайт», «Лично мое мнение остается прежним — в эти минуты школы записывают нужных себе детей», — пишут пользователи.

В ночь на 1 февраля происходит запись детей в первый класс. В прошлые годы в Екатеринбурге у элитных школ образовывались огромные очереди, родители дежурили сутками, чтобы записать ребенка в первый класс. С 2013 года работает электронная регистрация через сайт госуслуг, однако из года в год он «зависает» в первые же минуты после полуночи из-за вала обращений.

«URA.RU» следит за развитием событий и ведет онлайн-трансляцию.

Сергей Демин
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