Автор музыки к фильму «Вселенная Стивена Хокинга» скончался при загадочных обстоятельствах

В столице Германии был найден мертвым композитор Йохан Йоханнссон, написавший музыку к фильму «Вселенная Стивена Хокинга». На момент смерти ему было 49 лет.
Тело композитора обнаружил его менеджер, когда пришел к нему домой, сообщает Nation News. Он же вызвал полицию и сообщил друзьям.
«Мы с глубокой печалью подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей… Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», — цитирует телеканал RT запись менеджера, сделанную им на странице композитора в Facebook. Так же он заявил, что обстоятельства смерти будут расследоваться полицией.
Йоханнссон был известен своей любовью к смешиванию электронной и оркестровой музыки. Кроме того он был номинирован на «Грэмми» и «Оскар» за саундтрек к фильму «Вселенная Стивена Хокинга». Так же популярностью пользовались его сольные альбомы Englaborn и Fordlandia, напоминает телеканал 360.