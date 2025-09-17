Кинокритик высказался о вырезанном «интимном» часе в оскараносном фильме «Москва слезам не верит»

Фильмы Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» мог быть длиннее. Из картины итоговым хронометражем 2 часа 30 минут вырезали почти час. Оскараносный фильм подвергся работе цензоров в интимных страстных сценах героев. В беседе с URA.RU кинокритик Александр Голубчиков заявил, что работа цензоров была оправданной, а зритель, по сути, ничего не потерял.
«Начнем с того, что картина в целом достаточно плотная. Представьте, если к этому времени добавить еще час любовных утех или дополнительных переживаний героев, которые не несли бы смысла, а были лишь проявлениями эмоций.
Это было кинотеатральное произведение, а не телевизионный фильм, люди на него покупали билеты в кино. Поэтому высидеть в кинотеатре на мелодраме 3,5 часа — сомнительно. Подозреваю, что того зрительского успеха, который мы знаем, у картины могло бы и не получиться, — говорит критик.
Меньшову, как художнику, конечно, виднее. У него было свое видение фильма, структуры и так далее. Но со стороны оценочной комиссии все это выглядит иначе. Порой художнику жалко резать, ему важны какие-то сцены. А когда смотришь со стороны, понимаешь, что затянул, перестарался, переборщил. Поэтому я бы не стал корить сильно цензоров, которые немножко сгладили углы.
От того, что мы не увидели сцены, как Рудик буквально заваливает Катерину, мы ничего не потеряли, согласитесь. В принципе, нам все было понятно и в той сцене, которую мы увидели. Увидеть Табакова в трусах — тоже так себе удовольствие. Там же смысл не в том, чтобы увидеть Табакова в трусах, а в том, как себя ведет его герой в этой сцене, когда его за нужно прислушиваться к мнению старших», — оценивает эксперт.
По мнению Голубчикова, критических вопросов и замечаний к оценивающей комиссии в связи с этим не должно быть. Картина и так завоевала народную любовь, которая длится десятилетиями. А для тех, кому «мало» — есть книга Валентина Черных. «Там можно прочитать все, что было задумано сценаристом. И самостоятельно решить, насколько все эти сокращения, правки и корректировки были оправданы», — резюмировал критик.
Премьера картины Владимира Меньшова состоялась в конце 1979 года в московском кинотеатре «Звездный». Мировая премьера состоялась 11 февраля 1980 года. Через год фильм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственной премии СССР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.