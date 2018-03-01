22:55 01 марта 2018 3

Комментатор поделился селфи с мероприятия в соцсетях Фото: Дмитрий Губерниев, Instagram

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался о чиновниках, на которых возложил ответственность за сложившуюся ситуацию в российском спорте. Свое мнение журналист выразил во время творческой встречи «Олимпиада в Пхенчхане #знайнаших» на Медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининграде.

Губерниев посетовал, что спортивные чиновники поздно спохватились о решении проблем и недостаточно хорошо защищали российский спорт от внешнего давления. «Понятно, что надо было активнее защищаться. То, что случилось с нашими спортсменами, нужно было предвидеть еще два года назад. Нужно было просчитать все варианты событий. Раньше надо было думать», — передает слова журналиста корреспондент «URA.RU». Комментатор добавил, что спортивным чиновникам «надо делать дело, а не болтать языком».

Ранее стало известно, что в Кремле и правительстве якобы планируют ликвидировать Министерство спорта РФ после президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года. Ведомство могут расформировать из-за допингового скандала, который вызвал кризис в спортивной сфере страны, сообщало «URA.RU».