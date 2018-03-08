В Черное море вошел корабль ВМС США с 500 морпехами на борту

01:53 08 марта 2018 3

На борту корабля находятся примерно 500 морских пехотинцев ФОТО: Wikimedia Commons

В акваторию Черного моря вошел десантный корабль-док «Оук Хилл» (USS Oak Hill LSD 51) ВМС США. На борту судна находятся подразделения 26-го экспедиционного батальона морской пехоты в составе порядка 500 военнослужащих.

По сообщению командования 6-го оперативного флота ВМС США, корабль примет участие в учениях «Весенний шторм 2018», которые должны пройти с 8 по 15 марта в районе румынского порта Констанца. Планируется отработка высадки морского десанта на побережье Румынии.

«Регулярное присутствие ВМС и морской пехоты в Черном море демонстрирует твердую приверженность 6-го флота обеспечению региональной стабильности, безопасности на море и коллективной безопасности с нашими союзниками по НАТО», — цитирует «Интерфакс» командира 26-го экспедиционного батальона морской пехоты полковника Фаррела Салливана.