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15 марта 2018
13:36  15 марта 2018 0

Тысячи людей пришли проводить Олега Табакова в последний путь. ФОТО, ВИДЕО

К театру, которым долгие годы руководил Табаков, идут люди с цветамиФото: Феликс Грозданов, «Дни.ру»

Поклонники творчества советского и российского актера, режиссера театра и кино Олега Табакова, пришли проститься с ним в МХТ имени Чехова 15 марта. У дверей театра с самого утра собралось множество людей, желающих проводить народного артиста СССР в последний путь.

Помимо почитателей Табакова, на церемонии прощания присутствовали его родные и близкие, пишет РИА «Новости». Вокруг учреждения усилили меры безопасности — возле входа в Художественный театр установили металлодетекторы. Гражданская панихида продлится ориентировочно до 16:00 по московскому времени, после чего Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

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Чтобы попасть в Камергерский переулок, необходимо пройти через металлодекторы Фото: Феликс Грозданов, «Дни.ру»

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», легендарный артист Олег Табаков, скончался после продолжительной болезни 12 марта в возрасте 82 лет. Долгие годы он занимал пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Соболезнования семье и друзьям артиста выразили в Институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета в США, передавало RT.

Ксения Томашова
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