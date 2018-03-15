Поклонники творчества советского и российского актера, режиссера театра и кино Олега Табакова, пришли проститься с ним в МХТ имени Чехова 15 марта. У дверей театра с самого утра собралось множество людей, желающих проводить народного артиста СССР в последний путь.
Помимо почитателей Табакова, на церемонии прощания присутствовали его родные и близкие, пишет РИА «Новости». Вокруг учреждения усилили меры безопасности — возле входа в Художественный театр установили металлодетекторы. Гражданская панихида продлится ориентировочно до 16:00 по московскому времени, после чего Табакова похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», легендарный артист Олег Табаков, скончался после продолжительной болезни 12 марта в возрасте 82 лет. Долгие годы он занимал пост художественного руководителя МХТ имени Чехова. Соболезнования семье и друзьям артиста выразили в Институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета в США, передавало RT.