03:10 21 марта 2018 0

Президент США хочет обсудить с Владимиром Путиным гонку вооружений Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 20 марта между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Глава США поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.