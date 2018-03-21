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21 марта 2018
20 марта 2018
Главные новости Москвы
03:10  21 марта 2018 0

Трамп анонсировал встречу с Путиным. «Обсудим гонку вооружений, которая выходит из-под контроля»

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Президент США хочет обсудить с Владимиром Путиным гонку вооруженийФото: Официальный сайт президента РФ
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент США Дональд Трамп не исключил встречи с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Об этом американский лидер рассказал во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом в Белом доме.

«Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, которая выходит из-под контроля, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — цитирует Трампа «Федеральное агентство новостей».

Напомним, 20 марта между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Глава США поздравил российского лидера с победой на президентских выборах.

Александр Черноскутов
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