В России зафиксирован рост количества свободных средств у населения

01:11 28 марта 2018 0

После оплаты обязательных товаров и услуг у россиян в среднем остается по 18300 рублей на человека Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В среднем в начале 2018 года на каждого россиянина приходится порядка 18 тыс. 300 рублей так называемых «свободных» денег — средств, которые остаются оплаты всех необходимых товаров и услуг. Эксперты связывают ситуацию с ростом зарплат и пенсий.

Как передает «Газета.ру» со ссылкой на данные исследовательского центра «Ромир», отмеченный уровень — самый высокий для начала года за все время наблюдений (с 2008 года). практически он равен показателю за весь прошлый год. Тогда существенный рост доходов наблюдался только во втором квартале и декабре. Пока к текущему показателю наиболее близки результаты 2014 года — тогда индекс свободных денег (ИСД) составил порядка 17 тыс. рублей.

При этом эксперты в прогнозах относительно дальнейшего роста ИСД оптимизма проявлять не склонны: скорее всего, «благодать» закончится уже в мае—июне и больше 20 тыс. рублей сумма не вырастет. «Всплесков заработных плат не будет, но до мая еще надежду оставим, — приводит издание комментарий директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева. — Будут подведены итоги исполнения „майских указов“, впереди инаугурация президента. У россиян еще остался апрель, чтобы на что-то надеяться. А после инаугурации уже не будет средств».

Отметим, по данным Росстата в феврале 2018 года реальные доходы населения выросли по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 4,4%. Только в январе—феврале 2018 года рост составил 2,5%. Повышению доходов помогла индексация пенсий с 1 января этого года на 3,7%, а также увеличение МРОТ до 9 489 рублей.