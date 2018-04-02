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02 апреля 2018
01 апреля 2018
03:03  02 апреля 2018 0

В США признали санкции против России неэффективными и предложили ударить по экономике

Линдси Грэм предложил лишить Москву покупателей энергоресурсовФОТО: Flickr, Gage Skidmore
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что санкции, введенные Вашингтоном в отношении РФ, не дают желаемого результата. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

По его мнению, Россия вышла из-под контроля, все что делают американские власти против российской стороны не работает. «По каким-то причинам президент Дональд Трамп испытывает трудности с тем, чтобы дать отпор непосредственно российскому руководству», — цитирует слова сенатора «Лента.ру». Он также призвал Белый дом добиться экономической изоляции РФ, в первую очередь, лишить Москву покупателей энергоресурсов, предоставив им альтернативные источники топлива.

30 марта, в пятницу, близкие к Белому дому источники сообщили телеканалу NBC News, что советники по национальной безопасности смогли убедить американского лидера Дональда Трампа в необходимости занимать в отношениях с Москвой жесткую позицию. Как считает окружение президента США, российская сторона понимает только язык силы, и улучшить отношения с ней получится только, если стать еще жестче.

Напомним, 26 марта Соединенные Штаты объявили персонами нон-гранта 60 российских дипломатов и приняли решение закрыть генконсульство в Сиэтле из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В свою очередь, МИД РФ сообщил о зеркальных мерах, что вызвало недовольство в Госдепе США.

Александр Черноскутов
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