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04 апреля 2018
03 апреля 2018
22:58  03 апреля 2018 3

Улюкаев пожаловался, что к нему не пускают жену

Заседание Замоскворецкого суда по делу Алексея Улюкаева. Москва, улюкаев алексей
Экс-министр исчерпал лимит на визиты родственниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, находящийся в СИЗО, пожаловался на отсутствие свиданий с женой. По его словам, он исчерпал лимит на общение с родственниками.

О своей проблеме бывший чиновник рассказал представителям ОНК, когда те проверяли условия его содержания. В целом Улюкаев доволен своим положением: его поселили в двухместной камере, он регулярно ходит в спортзал, читает газеты и смотрит телевизор, передает РИА «Новости».

Жалоба на отсутствие свиданий с женой стала единственной. «Он объяснил, что ему отказано в свидании, поскольку ранее он встречался с родственниками, и встречу с двумя лицами засчитали за два свидания», — поясняет ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

В декабре 2017 года Улюкаев был признан виновным в получении взятки в два миллиона долларов. Решением суда он приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей. В настоящее время он находится в СИЗО «Матросская тишина» в ожидании рассмотрения его жалобы на приговор, которое должно состояться 12 апреля.

Игорь Чукреев
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