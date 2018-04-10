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10 апреля 2018
21:08  10 апреля 2018 0

Эколог оценил опасность ядовитого выброса в Екатеринбурге

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Диоксид азота токсиченФото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты оценили опасность вредных веществ в воздухе над Свердловской областью. О них сообщало министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Ведомство зафиксировало 10 апреля днем на Среднем Урале выброс вредных веществ в воздухе. Предельно допустимая концентрация (ПДК) диоксида азота в атмосфере региона превысила среднесуточную норму в 1,2 раза. Исключение составили Каменск-Уральский, Асбест, Верхняя Пышма, Нижний Тагил, Красноуральск и Серов. Там превышения ядовитых элементов зафиксировано не было.

Как пояснил «URA.RU» руководитель отдела независимой экологической экспертизы Национального бюро экологических стандартов и рейтингов (Москва) Сергей Сысоев, диоксид азота — это токсичный элемент, его основные источники — выхлопные газы автомобилей и выбросы предприятий топливно-энергетического комплекса. Эколог предупредил, что опасность есть, но она небольшая. «Есть группы риска с легочными заболеваниями, аллергики, дети, пожилые люди. Они могут почувствовать недомогание при превышении диоксида азота. Но в целом такие дозы неопасны, учитывая то, что замеры производились на улице. Превышение может иметь эпизодический характер. После осадков, дождя, например, все придет в норму», — уверил Сысоев. «У нас в Москве постоянно превышена доза диоксида азота из-за выхлопных газов, пробок, но от ветра и осадков вредные вещества рассеиваются», — пояснил специалист.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
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