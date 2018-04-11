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11 апреля 2018
17:20  11 апреля 2018 16

После угрозы ракетного удара Трамп передумал воевать с Москвой. «Россия нуждается в нас»

Дональд Трамп внезапно поменял свои воинственные настроенияФото: flickr.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент США Дональд Трамп внезапно изменил свое воинственное настроение и заявил, что никаких причин для разногласий между Россией и Штатами нет. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Неожиданно миролюбивый призыв Трамп обнародовал вскоре после того, как пригрозил нанести ракетный удар по Сирии. «Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда бы то ни было ранее, включая холодную войну. Для этого нет никаких причин», — внезапно изменил свою позицию американский президент. «Россия нуждается в нас для помощи своей экономике, что очень просто осуществить, и всем народам нужно работать вместе. Остановим гонку вооружений?» — заканчивает Трамп свое послание.

Ранее президент США пообещал нанести ракетный удар по Сирии, напоминает «Утро.ру». Так он отреагировал на заявление российских властей о готовности сбивать все ракеты, направленные в сторону арабской республики. «Вы не должны были поддерживать животное, которое убивает собственных людей газом и развлекается этим», — обратился Трамп к России.

Дарья Корчак
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