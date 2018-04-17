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17 апреля 2018
15:16  17 апреля 2018 1

Тайский суд оправдал Настю Рыбку и Алекса Лесли по одной из статей

Настя Рыбка и другие участники тренинга были арестованы в февралеФото: Настя Рыбка, Instagram

Суд в Таиланде оправдал организаторов так называемого секс-тренинга Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) по делу о нелегальной работе. Об этом журналистам рассказал адвокат россиян.

«Суд оправдал моих подзащитных в деле о незаконной предпринимательской и трудовой деятельности в связи с недавним вступлением в силу изменений в трудовом законодательстве», — заявил юрист, слова которого приводит РИА «Новости». Оправданы были также шесть россиян и белорусов, которые были арестованы за проведение незаконного «секс-тренинга». Однако в отношении Насти Рыбки и Алекса Лесли продолжается следствие по делу об организации предоставления услуг сексуального характера в составе преступной группы.

Ранее стало известно, что Кириллова, Вашукевич и других арестованных в феврале участников «секс-тренинга» в Таиланде перевезли из Бангкока в Паттайю. Их, помимо прочего, заподозрили в организации проституции, сообщала «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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