На «горячую линию» Роскомнадзора поступило 20 тысяч обращений по работе Telegram

06:58 20 апреля 2018 0

Большую часть звонков в надзорном ведомстве считают спамом Фото: Анна Майорова © URA.RU

На «горячую линию» Роскомнадзора по вопросам работы мессенджера Telegram поступило около 20 тысяч обращений. Как сообщили чиновники, большая часть поступивших звонков — спам. По словам экспертов, таким способом недовольные пользователи пытаются отомстить.

«Горячую линию» создали во вторник, 17 апреля, в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов из-за сложившейся ситуации с мессенджером. Большинство опрошенных компаний, у которых возникли проблемы из-за недоступности IP-адресов на этой неделе, заявили об отсутствии претензий, сообщают «Известия».

«Лишь в 3—5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — объяснили в надзорном ведомстве. Отмечается, что поступившие данные проверяют специалисты, итоги работы опубликуют на сайте службы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в понедельник, 16 апреля, провайдеры связи приступили ограничению работы мессенджера Telegram согласно требованию Роскомнадзора. Кроме этого, ведомство потребовало от компаний Google и Apple удалить приложение мессенджера из своих онлайн-магазинов, чтобы скачивание было недоступным.