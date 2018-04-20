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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:58  20 апреля 2018 0

На «горячую линию» Роскомнадзора поступило 20 тысяч обращений по работе Telegram

Мессенджеры: Telegram, ICQ. Екатеринбург , запрет, соцсети, коммуникации, сеть, stop, стоп, мессенджер, telegram, телеграм, мобильное приложение, блокировка
Большую часть звонков в надзорном ведомстве считают спамомФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Telegram в России пытаются заблокировать
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На «горячую линию» Роскомнадзора по вопросам работы мессенджера Telegram поступило около 20 тысяч обращений. Как сообщили чиновники, большая часть поступивших звонков — спам. По словам экспертов, таким способом недовольные пользователи пытаются отомстить.

«Горячую линию» создали во вторник, 17 апреля, в связи с сообщениями о сбоях в работе некоторых сторонних интернет-ресурсов из-за сложившейся ситуации с мессенджером. Большинство опрошенных компаний, у которых возникли проблемы из-за недоступности IP-адресов на этой неделе, заявили об отсутствии претензий, сообщают «Известия».

«Лишь в 3—5% сообщений ставились конкретные вопросы о возможной блокировке сторонних ресурсов в ходе мероприятий по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — объяснили в надзорном ведомстве. Отмечается, что поступившие данные проверяют специалисты, итоги работы опубликуют на сайте службы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в понедельник, 16 апреля, провайдеры связи приступили ограничению работы мессенджера Telegram согласно требованию Роскомнадзора. Кроме этого, ведомство потребовало от компаний Google и Apple удалить приложение мессенджера из своих онлайн-магазинов, чтобы скачивание было недоступным.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
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