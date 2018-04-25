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25 апреля 2018
12:37  25 апреля 2018 2

Фигуранта дела Серебренникова выпустят из СИЗО

Причина — состояние здоровья экс-главы театраФото: Алексей Малобродский, Facebook
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Бывшему гендиректору театра «Гоголь-центр», фигуранту дела «Седьмой студии» Алексею Малобродскому изменили меру пресечения на более мягкую, сообщили в СК РФ. Ранее Малобродский был арестован и помещен в СИЗО.

«С учетом возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств принято решение изменить обвиняемому Малобродскому меру пресечения на домашний арест», — приводит сообщение ведомства РАПСИ. Соответствующее ходатайство уже направлено в Басманный районный суд Москвы, его рассмотрят 27 апреля.

Малобродского задержали в Москве 20 июня 2017 года. Экс-глава театра обвиняется по делу о многомиллионном хищении денежных средств, выделенных государством на развитие искусства. По данным СК РФ, в 2011 году худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», для реализации которого создал АНО «Седьмая студия». Фигуранты дела завышали сведения о количестве и стоимости мероприятий в рамках проекта. Размер хищений в «Седьмой студии» оценивают в 133 миллиона рублей, напоминает «URA.RU».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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