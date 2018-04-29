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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:05  29 апреля 2018 0

Друг Джигарханяна откровенно рассказал о его состоянии

Армен Джигарханян, медведев дмитрий, джигарханян армен
Артиста госпитализировали по рекомендации врачейФото: Официальный сайт президента РФ

Друг народного артиста Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что легендарный актер в настоящее время находится под наблюдением врачей. Его состояние существенного улучшилось. Однако как долго он будет оставаться в больнице — не уточняется.

Ранее стало известно, что Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских больниц, и он находится в состоянии комы. Однако близкие и друзья актера эту информацию опровергли, отмечает агентство Nation News. По их словам, врачи порекомендовали артисту лечь в клинику из-за слабости, которую он чувствовал в последние несколько дней. Согомонян уточнил, что Джигарханян может вернуться к работе в театр уже на следующей неделе.

О причинах госпитализации актера также рассказала его представитель Элина Мазур. Она отметила, что артист попал в клинику после анонса новой передачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Иван Шестак
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