Друг Джигарханяна откровенно рассказал о его состоянии

Друг народного артиста Армена Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что легендарный актер в настоящее время находится под наблюдением врачей. Его состояние существенного улучшилось. Однако как долго он будет оставаться в больнице — не уточняется.
Ранее стало известно, что Армена Джигарханяна госпитализировали в одну из московских больниц, и он находится в состоянии комы. Однако близкие и друзья актера эту информацию опровергли, отмечает агентство Nation News. По их словам, врачи порекомендовали артисту лечь в клинику из-за слабости, которую он чувствовал в последние несколько дней. Согомонян уточнил, что Джигарханян может вернуться к работе в театр уже на следующей неделе.
О причинах госпитализации актера также рассказала его представитель Элина Мазур. Она отметила, что артист попал в клинику после анонса новой передачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.