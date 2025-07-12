12 июля 2025

Олеся Железняк не сдержала слов после того, как ее сняли с главной роли из-за поддержки СВО

Актриса Железняк: лишилась роли в кино из-за поддержки СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Олеся Железняк лишилась главной роли из-за патриотизма
Олеся Железняк лишилась главной роли из-за патриотизма Фото:

Заслуженная артистка России Олеся Железняк заявила, что лишилась главной роли в крупном кинопроекте из-за своей публичной поддержки специальной военной операции. Об этом актриса рассказала на форуме «Дни Достоевского в Оптиной пустыни».

«Должен был быть большой проект, где меня утвердили на главную роль. Я его очень ждала, мы отодвинули все семейные дела. И, вдруг, оказалось, что меня не берут: один актер сказал, что не хочет со мной сниматься, потому что я поддерживаю СВО. Это было два года назад», — рассказала Железняк. Ее слова передает аif.ru.

Она призналась, что отказ дался ей тяжело: «Тогда я очень сильно расстроилась и упала. Теперь я понимаю, что слово „расстраиваться“ — оно не случайное: ты разделяешься на части, выходишь из себя, теряешь внутреннюю гармонию. Вот я была низвергнута. Упав, повредила ногу, долго лечила, восстанавливалась — до сих пор есть отголоски. По сути, заново училась ходить».

Железняк отметила, что не держит зла на коллегу и увидела в произошедшем личный урок. Она пояснила, что после этого события пересмотрела свое отношение к работе и научила детей не переоценивать свои желания. По ее словам, возможно, отказ от роли был предначертан, а сам фильм не получил резонанса. Железняк подчеркнула важность принимать происходящее и видеть в нем высший замысел.

Олеся Железняк и ее супруг Спартак Сумченко принимают участие в духовно-просветительском проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». В рамках мероприятия они проводят литературные чтения и встречи со зрителями.

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Заслуженная артистка России Олеся Железняк заявила, что лишилась главной роли в крупном кинопроекте из-за своей публичной поддержки специальной военной операции. Об этом актриса рассказала на форуме «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». «Должен был быть большой проект, где меня утвердили на главную роль. Я его очень ждала, мы отодвинули все семейные дела. И, вдруг, оказалось, что меня не берут: один актер сказал, что не хочет со мной сниматься, потому что я поддерживаю СВО. Это было два года назад», — рассказала Железняк. Ее слова передает аif.ru. Она призналась, что отказ дался ей тяжело: «Тогда я очень сильно расстроилась и упала. Теперь я понимаю, что слово „расстраиваться“ — оно не случайное: ты разделяешься на части, выходишь из себя, теряешь внутреннюю гармонию. Вот я была низвергнута. Упав, повредила ногу, долго лечила, восстанавливалась — до сих пор есть отголоски. По сути, заново училась ходить». Железняк отметила, что не держит зла на коллегу и увидела в произошедшем личный урок. Она пояснила, что после этого события пересмотрела свое отношение к работе и научила детей не переоценивать свои желания. По ее словам, возможно, отказ от роли был предначертан, а сам фильм не получил резонанса. Железняк подчеркнула важность принимать происходящее и видеть в нем высший замысел. Олеся Железняк и ее супруг Спартак Сумченко принимают участие в духовно-просветительском проекте «Дни Достоевского в Оптиной пустыни». В рамках мероприятия они проводят литературные чтения и встречи со зрителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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