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27 апреля 2018
14:58  27 апреля 2018 0

Джигарханян попал в больницу из-за Цымбалюк-Романовской

Армен Джигарханян, медведев дмитрий, джигарханян армен
У артиста диагностировали нервный срывФото: Официальный сайт президента РФ

Представитель народного артиста СССР Армена Джигарханяна Элина Мазур сообщила, что легендарного театрального деятеля госпитализировали после анонса новой передачи с участием его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Однако столичным врачам удалось стабилизировать состояние актера, который попал в больницу с нервным срывом 26 апреля.

«Он был госпитализирован на фоне нервного срыва из-за анонса очередной программы с Цымбалюк-Романовской. Его увезли на скорой помощи в достаточно плохом состоянии. За ночь врачам удалось состояние стабилизировать», — цитирует «Национальная служба новостей» Мазур. По ее словам, Джигарханян находится в сознании. Врачи поставили предварительный диагноз — нервный срыв. Кроме того, экс-супруга артиста пыталась пробиться к нему в больницу, однако артист распорядился не пускать ее.

Ранее сообщалось, что Армен Джигарханян после госпитализации в московскую клинику впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Утро.ру». В свою очередь, друг артиста Артур Согомонян сообщал, что Джигарханяна доставили в клинику для профилактического обследования. «Армен Борисович чувствует себя не очень хорошо, но ничего критического», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова Согомоняна.

Иван Шестак
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