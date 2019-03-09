В Крыму высказались о запрете США признавать полуостров российским

Крыму не требуются признания иностранных государств, в том числе и США. Так считает вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов.
«Крым является неотъемлемой частью России и не является независимым государством. А хотят власти тех или иных стран общаться с одним из субъектов Российской Федерации или нет, это их личное дело», — цитирует Мурадова РИА «Новости».
В то же время вице-премьер крымского правительства подчеркнул, что с каждым годом полуостров для иностранцев становится только интереснее. По словам Мурадова, сейчас Крым пользуется большой популярностью у зарубежных политиков, бизнесменов, журналистов, общественников и артистов.
Комитет по иностранным делам Конгресса США 7 марта единогласно одобрил законопроект, запрещающий американским властям признавать Крым российским, напоминает агентство Nation News. В документе подчеркивается, что органы власти в Штатах не могут признать Крым Россией ни фактически, ни юридически. Как отмечает телеканал 360, в то же время уточняется, что американский лидер имеет право нарушить данный запрет, если того потребуют «интересы национальной безопасности».