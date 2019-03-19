Жительница Латвии набросилась на водителя автобуса за разговор на русском языке

Женщина устроила потасовку из-за пропущенной остановки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Латвии пассажирка автобуса вцепилась женщине-водителю в волосы за то, что та якобы не знала латышского языка и говорила с ней на русском. Латышку также разозлило то, что ей не дали выйти из автобуса в неположенном месте.

Она утверждает, что пропустила остановку именно из-за незнания водителем государственного языка. «Женщина-водитель ответила по-русски, хотя я к ней обращалась на латышском», — подчеркнула дебоширка. В доказательство своих слов она добавила, что ее «трехлетний ребенок ничего не понял», уточняет портал News.ru. Латышка также заявила, что водитель якобы «притворялась», что не знает местный язык, и отвечала ухмылкой на просьбы говорить на латышском. «Я вцепилась в волосы водителя — что еще могла сделать, если по-латышски не понимает», — рассуждала пассажирка. В итоге ее все-таки выпустили из автобуса. Но, по словам женщины, это произошло не на нужной остановке, а «где-то в поле».

Автобусный парк города Даугавпилс, откуда в Ригу ехала женщина, рассказал свою версию событий. Издание со ссылкой на заявление перевозчика уточняет, что у женщины-водителя есть необходимая категория знания латышского языка. Транспортная компании обвинила в случившемся саму латышку, которая заранее не приготовилась выходить на своей остановке.

Ранее на русскую речь пожаловался певец из Латвии Лаурис Рейникс. Ему не понравилось, что при приземлении пилоты попрощались с пассажирами на английском и русском, а не на латышском языке.