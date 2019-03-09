Латвийский певец пожаловался на авиакомпанию из-за прощания на русском языке

Бортпроводники Turkish Airlines попрощались с пассажирами на русском языке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Латвийский певец Лаурис Рейникс пожаловался на турецкую авиакомпанию Turkish Airlines. Причиной его недовольства стало использование бортпроводниками русского языка в обращении к пассажирам. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«После посадки фразу «Bye, bye & Do svidanye» следует заменить на «Bye, bye & Uzredzesanos (латв. до свидания — прим. ред.)!» — заметил Рейникс. Пассажир также остался недоволен тем, что сотрудник авиакомпании неправильно назвал его страну: после приземления он по-английски произнес «Welcome on board of a flight to Riga in Letonya». По словам артиста, «Letonya» звучит бессмысленно, поскольку является турецким словом, обозначающим Латвию, передает RT.

В Turkish Airlines отреагировали на замечание певца. «Привет, мы знаем ценность ваших комментариев. Они будут оценены нашей компетентной инстанцией», — пояснили представители авиаперевозчика.

Hi, we know the value of your comments. They'll be evaluated by our proper unit. Thank you for taking your time. — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) 6 марта 2019 г.

Ранее в Латвии разгорелся скандал, связанный с русским языком. С 1 января 2019 года во всех латвийских вузах и колледжах преподавать можно исключительно на государственном языке, напоминает, агентство Nation News. Оппозиционная фракция «Согласие» и другие негосударственные организации просили главу государства не подписывать проект, однако поправки в законодательство были утверждены.