Депутаты предложили начислять сельские доплаты к пенсиям жителям городов

Сельские доплаты к пенсиям хотят начислять и жителям городов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа депутатов ЛДПР и членов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается доплачивать пенсионерам, имеющим общий стаж работы в сельском хозяйстве не менее 35 лет, даже если они живут в городах.

Документом устанавливается повышение фиксированной выплаты к пенсии по старости и инвалидности в размере 25% от ее суммы. Сейчас за работу на сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет так же предусмотрена доплата в 25%, но обязательным условием для ее получения является проживание в сельской местности, пишет ТАСС.

По словам авторов инициативы, в результате изменения границ муниципальных образований некоторые населенные пункты перестали относиться к сельской местности, и многие граждане оказались лишены надбавки. Кроме того, бывают ситуации, когда пенсионеры вынуждены переезжать по состоянию здоровья. Предложенный законопроект призван исправить несправедливость.