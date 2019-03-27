СМИ узнали подробности гибели трех российских офицеров в Сирии

Внедорожник с военными отбился от строя (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

СМИ узнали подробности гибели трех российских офицеров, машина с которыми попала в засаду боевиков 22 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет «Новая газета». Выяснилось, что УАЗ с российскими военными отстал от колонны и попал в засаду боевиков. Автомобиль «был просто смят шквальным огнем».

По словам издания, два полковника, майор и сирийский полковник, который был их переводчиком, ехали из населенного пункта Аль-Маядин в Пальмиру. Целью поездки в пустыню был выбор места для расположения наблюдательного пункта российских военных в районе нефтяного месторождения Кум. Внедорожник должен был следовать в колонне с другими шестью автомобилями и двумя пикапами, однако по неизвестным причинам отбился от строя.

Боевики засекли всю колонну, но обстреляли только отбившийся от строя УАЗ. Источник «Новой газеты» сообщает, что на переднем сиденье внедорожника были следы крови. Водитель и ехавший спереди пассажир погибли на месте. Их тела и двух выживших военных предположительно забрали с собой боевики. Выжившие погибли через несколько часов при неизвестных обстоятельствах.

Минобороны подтвердило гибель россиян спустя месяц после произошедшего. Ранее «URA.RU» сообщало, что одним из тех, кто был во внедорожнике, был 35-летний майор Сухроб Каримов. Родителям майора рассказали о случившемся и попросили опознать тело погибшего. Однако образцы анализа ДНК не совпали, передает Русская служба Би-би-си.